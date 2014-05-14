主要国家经济指标预测--5月15日****

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.2% GDP环比年率 +4.2% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超708 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,959 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 -- -0.3% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字23.2 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40.8 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 37.5 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.3% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第一季初值 +0.7% +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +2.2% +1.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -0.5% -0.7% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.5% 0900 欧元区通胀率(较前月) 4月终值 +0.2% +0.9% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.0% +1.5% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 实质所得 -- +0.3% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 5.00 1.29 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月10日当周 32.0 31.9 四周均值(万人) -- 32.475 续请失业金人数(万人) 5月3日当周 269.3 268.5 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入1677 外资购买美国公债(亿美元) 3月 -- 净买入924 1315 美国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.7% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.5% 产能利用率 79.2% 79.2% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 49 47 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正14.0 正16.6 1530 美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI) 4月 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月13日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +2.8% +2.8% (较上年同期) +4.1% +4.0% 5月14日(三) 0600 德国CPI(较前月) 4月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 持平 +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少2.51 减少3.0 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至3月三个月 6.8% 6.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.7% +2.1% (不包括奖金)(较上年) +1.3% +1.5% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% -0.3% (较上年同期) -0.1% +1.0% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 7.4 10.0 1100 美国抵押贷款市场指数 5月9日当周 363.4 -- 再融资指数 1,386.4 -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +2.1% +1.7% 核心PPI(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.4% 2230 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 55.2 -- (完)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示