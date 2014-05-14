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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 06:50 BJT

****主要国家经济指标预测--5月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值
    5月14日(三)
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季        +1.0%      +0.2%
                          GDP环比年率                                +4.2%      +0.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       一周          --     买超708
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --   买超1,959
    
    5月15日(四)
    0130  澳洲新车销量　　　　　　　　　　　　　　　　　 4月　　　　　 --       -0.3% 
    0200  新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 　　  --    赤字23.2
                现金预算收支(亿新西兰元)                               --    赤字40.8
    0500  日本消费者信心指数                             4月           --        37.5
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值        +0.2%      +0.3%
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第一季初值        +0.7%      +0.4%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +2.2%      +1.3%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    4月          持平       持平
                          (较上年同期)                               -0.5%      -0.7%
    0800  意大利GDP(较前季)                        第一季初值        +0.2%      +0.1%
                   (较上年同期)                                      -0.1%      -0.9%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第一季初值        +0.4%      +0.3%
                 (较上年同期)                                        +1.1%      +0.5%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        4月终值        +0.2%      +0.9%
                  (较上年同期)                                       +0.7%      +0.7%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                4月         +0.3%      +0.2%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                        +2.0%      +1.5%
              扣除食品和能源CPI(较前月)                              +0.1%      +0.2%
                               (较上年同期)                          +1.7%      +1.7%
              实质所得                                                 --       +0.3%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                5月           5.00       1.29
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)            5月10日当周         32.0       31.9
              四周均值(万人)                                           --      32.475
              续请失业金人数(万人)                 5月3日当周        269.3      268.5
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                      3月          +0.3%      +1.4%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                    3月            --  净流入1677
          外资购买美国公债(亿美元)                      3月            --   净买入924
    1315  美国工业生产(较前月)                          4月           持平      +0.7%        
              制造业产出(较前月)                                     +0.3%      +0.5%      
              产能利用率                                             79.2%      79.2% 
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数      5月             49         47
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                5月         正14.0     正16.6
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI)   4月            --       +0.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值      预估值
    5月13日(二)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       4月         +2.8%      +2.8%
                          (较上年同期)                               +4.1%      +4.0%
    
    5月14日(三)
    0600  德国CPI(较前月)                             4月终值        -0.2%      -0.2%
                 (较上年同期)                                        +1.3%      +1.3%
              HICP(较前月)                                           -0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                       +1.1%      +1.1%
    0645  法国HICP(较前月)                            4月终值         持平      +0.1%
                  (较上年同期)                                       +0.8%      +0.9%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        4月     减少2.51    减少3.0
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至3月三个月         6.8%       6.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     +1.7%   　 +2.1%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.3%      +1.5%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          3月        -0.3%      -0.3%
                        (较上年同期)                                 -0.1%      +1.0%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           5月          7.4       10.0
    1100  美国抵押贷款市场指数                        5月9日当周     363.4        -- 
              再融资指数                                           1,386.4        -- 
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 4月        +0.6%      +0.2%
                                 (较上年同期)                        +2.1%      +1.7%
                          核心PPI(较前月)                            +0.5%      +0.2%
                                 (较上年同期)                        +1.9%      +1.4%
    2230  新西兰采购经理人指数(PMI)                       4月         55.2        -- 
    (完)
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