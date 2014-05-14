离岸人民币：东航计划增额发行其2017年3月到期的三年期点心债

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透香港5月14日 - 根据销售文件，中国三大航空公司之一的东方航空 计划增额发行（reopen）三年期点心债，周三以票面价格100.00%正在市场询价。
该批点心债是在今年3月发行，票息为4.8%。每半年支付一次利息，于2017年3月13日到期。
该批债券发行人为子公司东航海外，由东航担保。担保人及债券均无评级。
此次发行由星展及汇丰安排。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。