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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 09:39 BJT

离岸人民币：东航计划增额发行其2017年3月到期的三年期点心债

路透香港5月14日 - 根据销售文件，中国三大航空公司之一的东方航空 计划增额发行（reopen）三年期点心债，周三以票面价格100.00%正在市场询价。

该批点心债是在今年3月发行，票息为4.8%。每半年支付一次利息，于2017年3月13日到期。

该批债券发行人为子公司东航海外，由东航担保。担保人及债券均无评级。

此次发行由星展及汇丰安排。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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