台湾个股：台积电董事会通过资本预算171亿台币，投资先进制程

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二董事会通过，核准资本预算171.04亿台币，用以建置、转换与升级先进制程产能。
董事会并通过了研发资本预算与经常性资本预算约32.2亿台币。
台积电第一季净利为479亿台币，表现亮眼，较上年同期的395.8亿成长21.0%。
本地经济日报称，台积电此番大幅扩充资本支出主要为了冲刺20奈米制程产能，以因应客户苹果 的处理器订单。
本地时间0933台积电升0.41%报121台币，跑赢台股 升0.08%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。