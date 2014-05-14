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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 09:38 BJT

台湾个股：台积电董事会通过资本预算171亿台币，投资先进制程

路透台北5月14日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二董事会通过，核准资本预算171.04亿台币，用以建置、转换与升级先进制程产能。

董事会并通过了研发资本预算与经常性资本预算约32.2亿台币。

台积电第一季净利为479亿台币，表现亮眼，较上年同期的395.8亿成长21.0%。

本地经济日报称，台积电此番大幅扩充资本支出主要为了冲刺20奈米制程产能，以因应客户苹果 的处理器订单。

本地时间0933台积电升0.41%报121台币，跑赢台股 升0.08%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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