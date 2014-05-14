全球经济：TPP谈判进展缓慢，下周新加坡会议料仍无结论--美官员

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透华盛顿5月13日 - 一位美国高级官员周二说，下周在新加坡举行的一场部长级官员会议中，预料太平洋贸易伙伴不会就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成最终协议。
这位官员说，上月的美日峰会中，虽触及双方僵持已久的日本农产品及汽车市场准入问题，但仍需要更多努力才有可能达成一项较全面的协议。
美国和日本是参与TPP协商12国当中两个最大的经济体，由于美日各有坚持，使得TPP谈判进度缓慢，其他参与TPP协商的国家只能等待。
来自加拿大、澳洲、墨西哥、马来西亚等国的TPP谈判代表，本周在越南进行另一回合协商，部长级官员将于5月19-20日在新加坡开会讨论。
这位不愿具名的美国官员说，下一阶段的TPP谈判中，也有其他国家要和日本协商市场准入的问题。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。