更正-金属期市：伦敦期镍自27个月高位回落，期铜持稳

(因译文有误，内文倒数第二段在“铁矿石”短缺疑虑”，应为“镍矿石”短缺疑虑)

路透悉尼5月14日 - 伦敦期镍周三下滑，供应疑虑推动期镍三天内大涨逾15%后丧失动能；期铜持稳，市场预期消费大国中国可能出台新刺激措施来应对经济放缓。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 周三下滑0.8%，至每吨20,840美元，上日曾触及2012年2月以来最高位21,625美元。

0120GMT，LME期铜 基本持平于每吨6,850美元，距离周一所及两个月高点6,895美元不远。

上海期货交易所主力合约8月期铜 下跌0.4%报每吨48,100元人民币(7,700美元)。

中国4月国内经济活动全面疲弱，从工业生产到投资及消费数据全都不及市场预期，引发敦促北京当局放松政策以提振经济成长的呼声。

美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。

日本最大炼镍厂住友金属矿山 表示，在镍矿石短缺疑虑益发升高之际，其调降镍铁产量的可能性增加。

金属集团LS-Nikko表示，该公司在韩国蔚山所经营的炼铜厂周二发生爆炸，有八名工人受伤。(完)

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