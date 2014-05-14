更正-金属期市：伦敦期镍自27个月高位回落，期铜持稳

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(因译文有误，内文倒数第二段在“铁矿石”短缺疑虑”，应为“镍矿石”短缺疑虑)
路透悉尼5月14日 - 伦敦期镍周三下滑，供应疑虑推动期镍三天内大涨逾15%后丧失动能；期铜持稳，市场预期消费大国中国可能出台新刺激措施来应对经济放缓。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 周三下滑0.8%，至每吨20,840美元，上日曾触及2012年2月以来最高位21,625美元。
0120GMT，LME期铜 基本持平于每吨6,850美元，距离周一所及两个月高点6,895美元不远。
上海期货交易所主力合约8月期铜 下跌0.4%报每吨48,100元人民币(7,700美元)。
中国4月国内经济活动全面疲弱，从工业生产到投资及消费数据全都不及市场预期，引发敦促北京当局放松政策以提振经济成长的呼声。
美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。
日本最大炼镍厂住友金属矿山 表示，在镍矿石短缺疑虑益发升高之际，其调降镍铁产量的可能性增加。
金属集团LS-Nikko表示，该公司在韩国蔚山所经营的炼铜厂周二发生爆炸，有八名工人受伤。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 李婷仪)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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