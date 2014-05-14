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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 09:53 BJT

《汇市简讯》美元/马币逆转涨势下跌，受坡元/马币走低影响

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* 美元/马币(林吉特)走势逆转下跌，受坡元/马币向下突破等因素影响

* 坡元/马币跌破2.58马币后受到止损卖压，最新报2.5760

* 美元/马币盘初上升，但随后遭遇欧洲和美国投资者抛售

* 美元/马币最新报3.2235-3.2255，交投区间在3.2250-3.2360(完)

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