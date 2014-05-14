新债招标：中国工行ABS优先A档利率5.19%，优先B档6.4%--发行快报

路透上海5月14日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国工商银行 周三招标发行的信贷资产支持证券(ABS)，优先A档和优先B档中标利差分别为2.19%和3.4%。

按照一年定存基准利率3%左右计算，对应中标利率为5.19%和6.4%。

此次ABS合计发行规模为55.7199亿元人民币，优先A档发行规模为47.3亿元，优先B档3.65亿元，次级档4.7699亿元；优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。工行将持有本期产品各档发行规模的5%左右。

该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA；优先B档的预定评级中诚信为AA-,中债资信则为A+，次级档则未予评级；由中海信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 、中信建投证券和交通银行 。

该ABS缴款日和分销日均为5月15日，起息日和信托设立日则为5月16日。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。