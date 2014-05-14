中国债市：银行间市场4月债券托管增5,334亿元，信用债增幅更为明显

路透上海5月14日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年4月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.02万亿元人民币，当月环比增加5,334亿元，增量较上月微降。

而主要托管信用债的上海清算所4月债券托管量净增2,833.16亿元，高于同期中债登的托管增量。

中债登的数据显示，4月末债券托管余额为26.65万亿元人民币，当月增加2,501亿元。在新增量中，基金类机构托管当月继续放大至830亿元，取代商业银行排名居首。

按中债登口径托管券种统计，具体债券方面，当月企业债净增1,101.27亿元，领衔所有品种，而包括国开行、农发行和进出口行所发债券的政策性金融债，4月托管增量899.30亿元，从上月的三年来新高明显回落，到期兑付规模较大是重要因素。

而按上海清算所券种统计，短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具4月托管量均增加逾600亿元，其中非公开定向债务融资工具继续以950.80的增量居首。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年4月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年4月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

中债登 266,476.21 2,501.24 7,362.94

----------------------------------------------------

上海清算所 33,735.88 2,833.16 6,866.96

====================================================

合计 300,212.09 5,334.40 14,229.90

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年4月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 169,793.53 826.28 2,975.41

----------------------------------------------------

基金公司 28,121.78 830.37 1,363.59

----------------------------------------------------

保险机构 23,757.31 158.77 528.12

----------------------------------------------------

证券公司 1,803.96 67.09 217.19

====================================================

以下为2014年4月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年4月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

政府债券 92,140.23 777.87 359.58

----------------------------------------------------

央行票据 5,521.72 0.00 0.00

----------------------------------------------------

政策性金融债 94,033.58 899.30 5,314.00

----------------------------------------------------

政府支持机构债 9,850.00 200.00 50.00

----------------------------------------------------

商业银行债 12,863.00 -10.00 -75.00

----------------------------------------------------

资本工具 575.00 209.00 560.00

----------------------------------------------------

非银行金融机构债 380.00 0.00 18.00

----------------------------------------------------

企业债券 25,820.41 1,101.27 2,461.76

----------------------------------------------------

中期票据 24,509.30 -700.00 -1,814.10

----------------------------------------------------

集合票据 73.86 0.00 -17.71

----------------------------------------------------

资产支持证券 677.81 23.81 506.41

----------------------------------------------------

外国债券 31.30 0.00 0.00

====================================================

上海清算所数据 2014年4月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

短期融资券 9,181.50 604.20 737.30

----------------------------------------------------

超短期融资券 5,529.00 229.50 800.00

----------------------------------------------------

中期票据 4,480.10 793.90 1,964.00

----------------------------------------------------

区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00

集合票据

----------------------------------------------------

非公开定向债务 12,030.68 950.80 2,649.40

融资工具

----------------------------------------------------

金融企业短期融资券 994.50 -29.00 184.60

----------------------------------------------------

非金融企业资产 135.30 6.00 39.00

支持票据

----------------------------------------------------

信贷资产支持证券 142.84 -17.24 -40.04

----------------------------------------------------

资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------

同业存单 472.70 95.00 132.70

----------------------------------------------------

政府支持机构债券 450.00 200.00 400.00

====================================================

以下为2014年4月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年4月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量

其中:本币债 6,701.39 17,882.49 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

------------------------------------------------------

现券交割量 27,941.22 85,685.28 369,733.59

(银行间)

------------------------------------------------------

回购交割量 165,759.68 551,021.50 1,589,265.88

------------------------------------------------------

债券兑付 4,034.88 10,713.48 34,573.09

======================================================

上海清算所数据 2014年4月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量 5,011.80 14,807.10 27,845.02

------------------------------------------------------

债券兑付量 2,178.64 7,940.14 18,022.13

------------------------------------------------------

现券清算量 6,280.00 17,226.69 52,413.56

------------------------------------------------------

回购清算量 9,132.10 28,756.09 55,949.85

======================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。