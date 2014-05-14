中国债市：银行间市场4月债券托管增5,334亿元，信用债增幅更为明显

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年4月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.02万亿元人民币，当月环比增加5,334亿元，增量较上月微降。
而主要托管信用债的上海清算所4月债券托管量净增2,833.16亿元，高于同期中债登的托管增量。
中债登的数据显示，4月末债券托管余额为26.65万亿元人民币，当月增加2,501亿元。在新增量中，基金类机构托管当月继续放大至830亿元，取代商业银行排名居首。
按中债登口径托管券种统计，具体债券方面，当月企业债净增1,101.27亿元，领衔所有品种，而包括国开行、农发行和进出口行所发债券的政策性金融债，4月托管增量899.30亿元，从上月的三年来新高明显回落，到期兑付规模较大是重要因素。
而按上海清算所券种统计，短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具4月托管量均增加逾600亿元，其中非公开定向债务融资工具继续以950.80的增量居首。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年4月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年4月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 266,476.21 2,501.24 7,362.94
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上海清算所 33,735.88 2,833.16 6,866.96
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合计 300,212.09 5,334.40 14,229.90
注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年4月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 169,793.53 826.28 2,975.41
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基金公司 28,121.78 830.37 1,363.59
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保险机构 23,757.31 158.77 528.12
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证券公司 1,803.96 67.09 217.19
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以下为2014年4月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年4月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 92,140.23 777.87 359.58
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央行票据 5,521.72 0.00 0.00
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政策性金融债 94,033.58 899.30 5,314.00
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政府支持机构债 9,850.00 200.00 50.00
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商业银行债 12,863.00 -10.00 -75.00
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资本工具 575.00 209.00 560.00
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非银行金融机构债 380.00 0.00 18.00
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企业债券 25,820.41 1,101.27 2,461.76
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中期票据 24,509.30 -700.00 -1,814.10
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集合票据 73.86 0.00 -17.71
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资产支持证券 677.81 23.81 506.41
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外国债券 31.30 0.00 0.00
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上海清算所数据 2014年4月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 9,181.50 604.20 737.30
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超短期融资券 5,529.00 229.50 800.00
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中期票据 4,480.10 793.90 1,964.00
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区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00
集合票据
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非公开定向债务 12,030.68 950.80 2,649.40
融资工具
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金融企业短期融资券 994.50 -29.00 184.60
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非金融企业资产 135.30 6.00 39.00
支持票据
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信贷资产支持证券 142.84 -17.24 -40.04
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资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00
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同业存单 472.70 95.00 132.70
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政府支持机构债券 450.00 200.00 400.00
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以下为2014年4月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年4月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量
其中:本币债 6,701.39 17,882.49 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
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现券交割量 27,941.22 85,685.28 369,733.59
(银行间)
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回购交割量 165,759.68 551,021.50 1,589,265.88
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债券兑付 4,034.88 10,713.48 34,573.09
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上海清算所数据 2014年4月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量 5,011.80 14,807.10 27,845.02
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债券兑付量 2,178.64 7,940.14 18,022.13
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现券清算量 6,280.00 17,226.69 52,413.56
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回购清算量 9,132.10 28,756.09 55,949.85
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/黄凯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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