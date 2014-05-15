《香港报摘》--其他报纸重要消息5月15日

* 明报：

--冠捷科技 集团主席兼行政总裁宣建生接受访问时指出，集团将重点发展电视机业务，又透露近年积进军互联网电视业务的乐视是客户之一，另更有消息指集团正与搜狐及阿里巴巴洽商合作。他期望，今年集团的毛利会继续改善，希望尽快重回到盈利状况。

--恒生银行 执行董事冯孝忠表示，「沪港通」是资本帐个人项下首次具规模及实质意义的开放，若用尽「港股通」每日17亿美元的投资额，料可带动本港人民币外汇每日交易量增长15%至20%，令外汇收益增加。 * 星岛日报：

--中移动 于昨日公布最新4G数据用量收费计画，大幅降低4G入场门槛，4G月费低至30元人民币，数据用量单价减幅最高达50%，并推出半年和季度数据用量的套餐，打破了过往数据用量月内「清零」的传统收费模式。

--香港证监会首次向金融机构的「程式交易」系统开刀，昨日公开谴责花旗（Citigroup Global Markets Asia），原因是花旗的程式系统操作有异，令百丽国际 、大昌行 及中集安瑞科 等4只股份的价格无故极速上落，并干扰市况。 * 苹果日报：

--国寿 4月份保费收入按年及按月跌幅同为行业中最大，按月跌49.19%，至156亿元人民币。分析指，或与公司转走价值型路线有关。 * 东方日报：

--交通银行 高层集体从二级市场买入交行A股，尽管涉及资金仅约211万元人民币，惟高层买入自身银行股份，于内地上市银行属首次，分析认为维稳股价意图明显。 * 文汇报：

--恒地 主席李兆基近日增持恒地及新地 ，两股昨升0.31%及1.87%。新鸿基金融高级分析师李惠娴认为，内地及本港地产股基本因素未改，相信短期已近顶部，值博率相较内银股及科技股逊色。 * 大公报：

--理文造纸 首席执行官李文斌预期，今年内地的纸价平稳，对需求表现感乐观。对于近月人民币汇价表现波动，他指，虽然现时集团以人民币计价产品占销售70至80%，但近月集团销售额未见回落。

--内地房地产商众安房产 决定分拆旗下的物业经营公司──中国新城市集团，并于港交所主板独立上市。（完）