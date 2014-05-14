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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币及澳新货币承压

0151 GMT

* 美元今早领跌，美元兑除日圆外多种亚币下挫

* 大宗商品货币走强--澳元/美元报0.9380左右，新西兰元保持同步

* 美元全面卖盘似乎受时区影响

* 美元/人民币和美元/离岸人民币大跌，无视定盘价上涨

* 上证综指持平但房地产类股上涨1%(完)

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