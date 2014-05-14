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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 10:07 BJT

台湾股市：早盘持平，业绩不佳打压广达电脑挫跌

路透台北5月14日 - 台湾股市周三早盘中段持平，追随亚洲其他股市及全球股市走势，不过笔记型电脑龙头制造商广达电脑 挫跌1%，此前该公司公布第一季业绩令人失望。

0143GMT，加权股价指数 跌2.32点至8,815.62点，上日该指数收高0.1%。

鸿海精密 持稳，该公司今日稍晚公布第一季业绩，获利料较上年同期温和增加。

电子类指数 持平。(完)
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