台湾股市：早盘持平，业绩不佳打压广达电脑挫跌

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 台湾股市周三早盘中段持平，追随亚洲其他股市及全球股市走势，不过笔记型电脑龙头制造商广达电脑 挫跌1%，此前该公司公布第一季业绩令人失望。
0143GMT，加权股价指数 跌2.32点至8,815.62点，上日该指数收高0.1%。
鸿海精密 持稳，该公司今日稍晚公布第一季业绩，获利料较上年同期温和增加。
电子类指数 持平。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。