世卫组织称2012年全球330万人死于酗酒

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月12日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，2012年超过300万人因酗酒死亡，原因包括癌症和暴力等，并呼吁各国政府采取更多措施限制这一危害。

“需要采取更多措施保护公众免受饮酒带来的负面健康影响，”世界卫生组织非传染性疾病和精神卫生专家Oleg Chestnov说道。

他表示，没有“满足于现状的空间”，并警告称饮酒过多导致更多男性死亡，增加患超过200种疾病的风险，2012年330万人的死与过度饮酒有关。

世界卫生组织的报告显示，全球15岁及以上的人平均每年摄入6.2升纯酒精。但饮酒者只占总人口的38.3%，因此饮酒者平均每年摄入17升纯酒精。

“我们发现，全球约16%的饮酒者有酗酒行为，这对健康的影响最大，”世卫组织精神卫生和物质滥用司司长Shekhar Saxena指出。（完）