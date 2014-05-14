世卫组织称2012年全球330万人死于酗酒

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月12日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，2012年超过300万人因酗酒死亡，原因包括癌症和暴力等，并呼吁各国政府采取更多措施限制这一危害。
“需要采取更多措施保护公众免受饮酒带来的负面健康影响，”世界卫生组织非传染性疾病和精神卫生专家Oleg Chestnov说道。
他表示，没有“满足于现状的空间”，并警告称饮酒过多导致更多男性死亡，增加患超过200种疾病的风险，2012年330万人的死与过度饮酒有关。
世界卫生组织的报告显示，全球15岁及以上的人平均每年摄入6.2升纯酒精。但饮酒者只占总人口的38.3%，因此饮酒者平均每年摄入17升纯酒精。
“我们发现，全球约16%的饮酒者有酗酒行为，这对健康的影响最大，”世卫组织精神卫生和物质滥用司司长Shekhar Saxena指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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