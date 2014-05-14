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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 10:25 BJT

《汇市简讯》美元兑加元继续盘整，但趋势仍向下

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* 在窄幅区间盘整，美元兑加元因美元强势而小升

* 五日、10日和20日移动均线及波林格区间向下，空头趋势确立

* 测试向下的10日移动均线切入位1.0911，若收在该水准上方，将有损下行趋势

* 初步目标位是2014年升势的76.4%回档位1.0752，之后是200日移动均线切入位1.0719

* 交投区间为1.0882/1.0922，此为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/sap39v (完)

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