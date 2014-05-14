阿根廷农业：2013/14年大豆产量料达5,570万吨--罗萨里奥谷物交易所

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透布宜诺斯艾利斯5月13日 - 阿根廷罗萨里奥(Rosario)谷物交易所周二调高了对大豆和玉米产量的预估，称2013/14年该国大豆产量料将达到5,570万吨，玉米产量料为2,390万吨，
该交易所此前预期今年大豆产量为5,490万吨，玉米产量为2,300万吨。
阿根廷是全球最大豆油和豆粕出口国，而且是全球第三大玉米和生大豆供应国。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计本季大豆产量为5,550万吨，玉米产量为2,400万吨。
阿根廷农业部预计，大豆产量为5,500万吨，玉米产量为2,980万吨。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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