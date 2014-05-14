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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 10:29 BJT

阿根廷农业：2013/14年大豆产量料达5,570万吨--罗萨里奥谷物交易所

路透布宜诺斯艾利斯5月13日 - 阿根廷罗萨里奥(Rosario)谷物交易所周二调高了对大豆和玉米产量的预估，称2013/14年该国大豆产量料将达到5,570万吨，玉米产量料为2,390万吨，

该交易所此前预期今年大豆产量为5,490万吨，玉米产量为2,300万吨。

阿根廷是全球最大豆油和豆粕出口国，而且是全球第三大玉米和生大豆供应国。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计本季大豆产量为5,550万吨，玉米产量为2,400万吨。

阿根廷农业部预计，大豆产量为5,500万吨，玉米产量为2,980万吨。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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