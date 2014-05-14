香港个股：众安房产料分拆中国新城市在港上市，可筹净额约20亿港元

路透香港5月14日 - 聚焦浙江省的房地产商--众安房产 周三称，估计分拆旗下从事中国商用物业发展的中国新城市商业发展有限公司在香港主板上市，可筹净额约20亿港元。

公司的声明称，完成后众安房产将专注于住宅发展，而公司于中国新城市的权益将由100%减少至约70.2%（倘超额配股权获行使）至73.1%（倘超额配股权未获行使）。

中国新城市为商用物业发展商、业主及营运商，专门于长江三角洲地区的二线城市副城市中心开发商业综合体，业务包括物业销售、管理，以及酒店营运。此外，中国新城市亦将于日后透过与中国当地政府机关合作，扩展至各县镇的土地发展业务，以及其他城镇化相关的业务和服务。

众安房产表示，根据现时全球发售的建议架构，中国新城市估计最低市值约71.26亿港元。中国新城市2012及2013年度的除税后纯利分别为8,650万和3.958亿元人民币。

按全球发售的预期所得款项净额中位数，估计中国新城市上市筹资净额约20亿港元，其中七成将用于开发国际办公中心项目、20%用于其他项目及10%作为营运资金。

众安房产去年9月已就分拆中国新城市向联交所提交了A1申请表格，目前仍在等待批准。

众安房产今天早盘初段股价升2.29%，报1.79港元；过去一个月下跌近13%，三个月则升近49%。（完）

浏览上市公司的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)