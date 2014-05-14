台湾汇市：台币实质价位早盘偏弱，观望台股后续走势

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘趋疲。交易员称有见到外资小幅汇入，不过进口商与油款的美元需求抵销了助涨力道。
汇银人士表示，台币在盘初缺乏明确方向，成交清淡。盘中将观察台股走势以及外资的买卖超动向，今日应该不会脱离狭幅盘整的格局，实质交易区间看在30.150-30.200。
〞股市与汇市都在整理，没什么量。〞一位外商银行交易员说。
交易员也指出，今日韩元 与人民币 偏强，应持续关注盘中是否会带动台币转强。
本地时间10:27，台股加权股价指数 几近持平。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.174-30.192，上日则在30.163-30.181。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日微幅扩大；一个月远汇报价 早盘在30.162/30.176左右，上日纽约盘收在30.170。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.150-30.200
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