台湾汇市：台币实质价位早盘偏弱，观望台股后续走势

路透台北5月14日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘趋疲。交易员称有见到外资小幅汇入，不过进口商与油款的美元需求抵销了助涨力道。

汇银人士表示，台币在盘初缺乏明确方向，成交清淡。盘中将观察台股走势以及外资的买卖超动向，今日应该不会脱离狭幅盘整的格局，实质交易区间看在30.150-30.200。

〞股市与汇市都在整理，没什么量。〞一位外商银行交易员说。

交易员也指出，今日韩元 与人民币 偏强，应持续关注盘中是否会带动台币转强。

本地时间10:27，台股加权股价指数 几近持平。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.174-30.192，上日则在30.163-30.181。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日微幅扩大；一个月远汇报价 早盘在30.162/30.176左右，上日纽约盘收在30.170。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.150-30.200

最新相关报导链接：

--《全球汇市》欧元新近挫跌后继续走疲，英镑表现须看英国央行报告

--中美关系：美国财政部官员称已就近期人民币汇率下跌向中方提出关切