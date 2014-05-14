台湾债市：公债殖利率下跌，受美债走多带动

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 台湾指标公债殖利率周三下跌，因上日美债殖利率走低。交易员表示，台债目前对利多反映敏感，殖利率易跌难涨，偏多格局仍在。
他们表示，指标公债五年和10年今日受到美债殖利率下行的激励，盘中出现部分追价买盘，压低殖利率，10年券殖利率创逾一周低位。
〞本来在旁边等着接的人，信心有被动摇到，看来殖利率易跌难涨。〞一位大型证券商交易员说。
若以10年期公债连续图 来看，今日103/6期公债盘中低位1.5210%，为5月5日以来的最低，当日低位在1.5150%。
美国公债收益率周二下滑，此前美国公布的4月零售销售数据低于预估，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。指标10年期公债 收益率报2.62%，周一尾盘报2.66%，在约2.60%附近是技术阻力位。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.51-1.54%
本地时间10:33最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌1.05基点报1.0270%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.40基点报1.5210%。
* 台股加权股价指数 升0.04%。
以下为最新相关报导链接：
--全球经济：若乌克兰危机持续，俄经济将遭受更大冲击--IMF总裁
--澳洲评等：穆迪确认澳洲Aaa评级，展望稳定
--全球经济：PIMCO预计牛市行情将在未来三到五年内终结
--全球经济：TPP谈判进展缓慢，下周新加坡会议料仍无结论--美官员 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。