台湾债市：公债殖利率下跌，受美债走多带动

路透台北5月14日 - 台湾指标公债殖利率周三下跌，因上日美债殖利率走低。交易员表示，台债目前对利多反映敏感，殖利率易跌难涨，偏多格局仍在。

他们表示，指标公债五年和10年今日受到美债殖利率下行的激励，盘中出现部分追价买盘，压低殖利率，10年券殖利率创逾一周低位。

〞本来在旁边等着接的人，信心有被动摇到，看来殖利率易跌难涨。〞一位大型证券商交易员说。

若以10年期公债连续图 来看，今日103/6期公债盘中低位1.5210%，为5月5日以来的最低，当日低位在1.5150%。

美国公债收益率周二下滑，此前美国公布的4月零售销售数据低于预估，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。指标10年期公债 收益率报2.62%，周一尾盘报2.66%，在约2.60%附近是技术阻力位。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.51-1.54%

本地时间10:33最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌1.05基点报1.0270%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.40基点报1.5210%。

* 台股加权股价指数 升0.04%。

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