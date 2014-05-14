欧洲个股：大众汽车买下瑞典Scania剩余股权，为打造卡车联盟铺路

路透汉诺威/斯德哥尔摩5月13日 - 德国大众汽车(Volkswagen) 以67亿欧元(92亿美元)收购瑞典卡车业务Scania 一事已获少数股东同意，标志着该公司在为参与全球市场竞争而创建卡车联盟的道路上迈出了重要一步。

将Scania全面整合集团之中，对于大众打造Scania、MAN SE 及大众轻型商用车业务的联盟计划至关重要。大众此举旨在对抗该领域的全球领导者戴姆勒 和沃尔沃 。

大众周二表示，在27.5%的Scania股东接受其每股200瑞典克朗(30.48美元)报价后，其将持有Scania的90.5%股本。这个比例超过了90%的收购接受门槛。

“现在，我们可以按照我们战略采取下一个合理且一贯的措施，以加强Scania、MAN和大众商用车的业务整合，”执行长Martin Winterkorn在大众股东年会上表示。

周二稍早，瑞典养老金管理公司Alecta称将接受大众的出价，改变了先前的立场，这有助于将出价支持率提高到90%以上。该公司是Scania的第三大股东，持股2.04%。

4月30日，大众在未能达到接受门槛后，将接受期限延长到5月16日。通过推进三项卡车业务的整合，大众计划每年取得至少6.5亿欧元营业利润的协作效应(综效)，但预计至少需要10年时间才能充分发挥整合潜力。

大众股价周二收跌0.1%至191.65欧元。Scania股价上涨2%至199.90瑞典克朗，略低于大众200瑞典克朗的出价。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)