中国金融：上海自贸区银行业监管制度发布，简化事前准入审慎管理风险

路透上海5月14日 - 中国银监会明确对上海自贸区的银行予以特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管，全国性中资商业银行等设立分行级以下机构实行事后报告制；同时对于试验区业务中可能更为突出的风险管理领域，应适用更为审慎的管理标准。

中国银监会近日正式授权上海银监局发布自贸试验区银行业监管制度安排，该文件包括一个正文和三个制度附件，正文系统阐述了银监会对试验区银行业的监管原则、思路和主要要求，三项制度则涉及机构，高管和业务等重要领域，构成了自贸试验区银行业监管的基本框架。

上海银监局周三发布的文件全称是《关于试行中国（上海）自由贸易试验区银行业监管相关制度安排的通知》，通知强调，经营试验区业务的上海各银行业金融机构应遵守中国银监会现行各项审慎监管要求，另有规定的除外。

对于试验区业务中可能更为突出的风险管理领域，如流动性风险、市场风险、交易对手信用风险、国别风险、法律合规风险以及消费者保护等，应适用更为审慎的管理标准。

同时，监管部门将加大鼓励和支持在沪银行业金融机构针对区内投资贸易便利化需求，积极开展金融创新，特别是支持区内客户跨境贸易和跨境投融资的金融服务需求、支持利用境内外两个市场为区内客户提供多样化的风险管理。

《通知》针对试验区内机构予以了特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管。明确试验区内的全国性中资商业银行（不包括邮政储蓄银行）、上海本地银行、外资法人银行和外国银行分行在区内新设、变更、终止分行级以下（不含分行）分支机构的，无需报经上海银监局事先审批，实行事后报告制。但银行尚未在区内设立分行及以上管辖行的除外。

此外，上述区内分行级以下分支机构的高管任职资格，亦无需报经监管部门事先审批，实行事后报告制。