台湾货币市场：短率暂无变化，市场显得多缺不一

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
* 龙头银行仍有缺口，市场多缺不一
* 利率暂时持稳，观察月底缴税变化
记者 林妙容/董永年
路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周三大致与上日相同。拆款市场整体资金水位多缺不一，龙头银行续有缺口，对资金去化略有帮助，然而外资在汇市的动向依旧不明，资金水位续于高位，短率维持在近期水准。
交易商表示，央行自期初以来即积极冲销，市场资金整体虽然偏多，但并不过分令人担心。不过因月底有营业税上缴的变数，各家银行本旬在月底前较为积数开出负数，以因应月底资金流入。
“在月底营业税的因素发酵前，市场大概都不会有什么太大的变化。〞一大型银行资金调度人士称。
市场人士并指出，短期市场仍对外资的进出密切观察，但从外资银行的资金水位仍高来看，短期似无大量流出迹象，也对资金水位下降没有立即帮助。
本地时间12:08时：
--台币兑美元 早盘暂收升2.7分报30.185。
--台湾加权股价指数 小涨0.39%，报8,852.91点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间则暂在0.380-0.420%，上日则在0.380-0.430%。
**短票利率无下调计划**
短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量依旧偏低，均以到期续做为主。市场资金虽然相当宽裕，但考量月底缴税变数，短票利率暂无下调的打算。
一大型票券商交易员指出，缴税效应基本上会在月底、下月初显现，接下来又会遭遇季底以及央行理监事会议召开等变数，因此近期短率应该没有调整的空间。
今日公营的台电公司发行51亿台币的162天期短票，利率在0.713-0.736%。交易员表示，利率相较先前没有明显变化。
“市况很平，这几天都一样。〞一票券商交易员说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。
周二央行存单到期金额788亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆728.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周四3,330亿台币；周五3,583亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负84亿台币，累计超额准备为负259亿台币、加计前期1%的超额准备为408亿台币。
**债券RP利率区间高位成交略增**
台湾债券市场附买回(RP)利率大致稳于区间之内，区间高位成交比重略增。交易员表示，今日有公债交割、明日有金融债将交割，造成投信基金被赎回，并与券商提前解约；只不过货币市场资金充裕，银行适时补充券商银弹，利率稳于区间之内。
今日发行10年期103/6期增额发行公债，金额300亿台币；而明日则有富邦银行金融债交割100亿台币。
他们指出，公债交割或许只是原因之一，更多的是明日富邦银行的百亿台币金融债将交割，此期金融债主要是寿险为买盘，大型寿险公司赎回了基金，迫使投信只能向券商提前解约。
“投信到期不续做，或者提前解约。我今天就库存上升一点，不考虑提高利率。”一位大型票券商交易员说。
他并表示，债券附买回市场利率一旦调高后，想再压低非常困难，因此宁愿拉高库存也不愿走利率上扬的路。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均与上日相同，不过区间高位成交较上日为多。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，皆同上日。
除了周四有台北富邦银行交割金融债之外，周五还有台新银行金融债30亿台币将交割。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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