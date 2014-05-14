更新版 1-台湾经贸：越南台商称在排华事件中损失数十亿美元，并有扩大趋势

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(新增多家公司方及外交部的说法)
路透台北5月14日 - 越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。
刘美德并称，这是台商在越南20多年来遭遇最大的损害事件，事件演变成厂房被烧毁等事件，而且不只台商聚集最多的平阳省，包括邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等都传出台商厂房被侵入或烧毁的事件。
她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑及南宝树脂的厂房也被烧了。人员部分，刘美德表示，在台厂里已传出有一名陆籍干部死亡，台籍干部数人受伤。
台塑集团稍后表示，旗下南亚 及台化 于越南仁泽转投资公司台湾兴业厂房遭破坏，产生财务损失，但未给予细节。
台化总经理洪福源说，〞有人侵入(越南)工厂，遭到破坏。〞
在越南设有工厂的许多上市公司，在一早开市后纷纷公告关于越南的情况，暂无重大明显损失传出。
食品大厂--统一 表示，针对近日越南暴动，其越南厂干部人员己安全撤离厂区，目前对公司财务或业务无重大影响；全球轮胎大厂--正新 称，子公司Cheng Shin Rubber(Vietnam)遭越南民众进入厂区抗议，截至目前暴动已平静，目前暂时停工因应，财务损失金额待评估中。
纸业大厂--台纸 则指出，位于平阳省三家子公司越南民众进入厂区抗议，因目前暴动仍持续中，子公司暂时停工因应，损失尚无法评估；纺织大厂--远东新 表示，子公司远东服装(越南)公司，因越南反中暴动，为了人员安全暂时停工，对本公司财务及业务无重大影响。
被归类为越南概念股的部分公司股价已重挫。包括錩兴 股价一度跌停，本地时间11:25时，该股跌5.46%报17.3台币、伸兴 股价跌6.43%、儒鸿 股价走低4.6%。
**台商保持警戒，要求事后赔偿**
刘美德指出，由于不确定事态将如何发展，许多台商都希望尽快返回台湾，因留在越南工厂也暂时无法回复运作，目前已约有上百人表达希望尽快回台。
她也指出，希望政府能在事件告一段落后，向越南政府交涉赔偿事宜。
刘美德转述台商今早的讯息称，〞大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了。〞
刘美德并指出，中钢 今早也提出要求，希望让越南厂的干部全部先行回台。
外交部则指出，目前在越南的台商约有三万多名，其中约80%集中在平阳及胡志明市的南部地区。
稍早外交部举行记者会强烈谴责暴力，并呼吁越南人民自制，勿采非理性行为，破坏台商厂房设备及伤害台商人身安全，影响投资意愿。
中华航空 则表示，已将今天飞往胡志明市的航班改为可供340人乘坐的班机，以因应可能的返台人潮。
上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。
越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。
中国外交部周一表示，越南希望就南海主权争端获得他国支持的努力达不到目的。东盟领导人在周日的峰会上并未就此问题抨击中国。(完) (记者 林妙容/高洁如/董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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