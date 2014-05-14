韩国汇市：韩元早盘小涨，受助于出口商结算需求

路透首尔5月14日 - 韩国韩元周三早盘小涨，受助于出口商结算需求。

“投资者对中国经济放缓保持警惕，同时也关注发达经济体的需求增长，这擦亮了国内出口商未来几个季度的获利前景，尽管近期市场也在担心韩元快速升值，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun表示。

韩元 温和上扬，出口商为结算而沽出所持美元，这抵消了市场对韩国当局可能出售干预、阻遏韩元进一步走强的警惕情绪。

0225 GMT，韩元/美元 报1,021.6，较周二国内收盘价1,022.1上涨0.1%。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,021.6 1,022.1

日圆/韩元 9.9941/10.0010 9.9941

韩国公债期货 * 105.93 105.90

韩国综合股价指数 1,996.56 1,982.93

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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