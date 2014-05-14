韩国汇市：韩元早盘小涨，受助于出口商结算需求

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透首尔5月14日 - 韩国韩元周三早盘小涨，受助于出口商结算需求。
“投资者对中国经济放缓保持警惕，同时也关注发达经济体的需求增长，这擦亮了国内出口商未来几个季度的获利前景，尽管近期市场也在担心韩元快速升值，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun表示。
韩元 温和上扬，出口商为结算而沽出所持美元，这抵消了市场对韩国当局可能出售干预、阻遏韩元进一步走强的警惕情绪。
0225 GMT，韩元/美元 报1,021.6，较周二国内收盘价1,022.1上涨0.1%。
0225GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,021.6 1,022.1
日圆/韩元 9.9941/10.0010 9.9941
韩国公债期货 * 105.93 105.90
韩国综合股价指数 1,996.56 1,982.93
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。