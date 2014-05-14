中国新债：农发行下周一将增发至多150亿元三期债，期限一、三及五年

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(19日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一年、三年和五年，各发行上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债分别为该行今年第30期 、33期和22期 的增发债。
上述债券具体发行条款如下：
30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发
-----------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1/3年：5月19日14:00-15:00
5年：5月19日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月23日 5月22日 5月22日
起息日 4月16日 5月14日 3月21日
发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22
上市日 5月27日 5月28日 5月28日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
票面利率 4.75% 4.83% 5.25%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。