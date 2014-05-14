中国新债：农发行下周一将增发至多150亿元三期债，期限一、三及五年

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务

路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。