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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 11:20 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多150亿元三期债，期限一、三及五年

路透上海5月14日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(19日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一年、三年和五年，各发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债分别为该行今年第30期 、33期和22期 的增发债。

上述债券具体发行条款如下：

30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1/3年：5月19日14:00-15:00

5年：5月19日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月23日 5月22日 5月22日

起息日 4月16日 5月14日 3月21日

发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22

上市日 5月27日 5月28日 5月28日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

票面利率 4.75% 4.83% 5.25%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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