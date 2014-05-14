韩国股市：升至三周高位，因全球经济乐观前景有望支撑企业财报

路透首尔5月14日 - 韩国股市周三升至三周来最高，得益于外界憧憬乐观的全球经济前景将支撑企业财报。

0225GMT，韩国综合股价指数 上升0.7%，报1,996.56点，触及4月24日以来最高位，连续第五日上涨。该指数截至周二的四个交易日内累计上升2.2%。

“虽然投资者谨慎关注放缓的中国经济，但也看到发达经济体需求走强，这会提振韩国出口商未来几个季度的业绩前景，尽管近期对韩元的迅速升值感到忧心，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun称。

“随着指数快速接近心理重要关口2,000点，短期内可能面临修正，”Cho补充道。

外资买超1,064亿韩元(1.04亿美元)韩股，主要买进汽车商等此前受创的权重股。