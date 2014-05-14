韩国股市：升至三周高位，因全球经济乐观前景有望支撑企业财报

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透首尔5月14日 - 韩国股市周三升至三周来最高，得益于外界憧憬乐观的全球经济前景将支撑企业财报。
0225GMT，韩国综合股价指数 上升0.7%，报1,996.56点，触及4月24日以来最高位，连续第五日上涨。该指数截至周二的四个交易日内累计上升2.2%。
“虽然投资者谨慎关注放缓的中国经济，但也看到发达经济体需求走强，这会提振韩国出口商未来几个季度的业绩前景，尽管近期对韩元的迅速升值感到忧心，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun称。
“随着指数快速接近心理重要关口2,000点，短期内可能面临修正，”Cho补充道。
外资买超1,064亿韩元(1.04亿美元)韩股，主要买进汽车商等此前受创的权重股。
汽车零部件制造商现代摩比斯 上升2.9%，起亚汽车 和现代汽车 分别上涨2.3%和1.1%。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。