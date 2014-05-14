券商观点：中国稳增长紧迫性增强，楼市政策步入关键观察窗口期--华创

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透北京5月14日 - 中国4月工业和投资表现均逊于预期，尤其房地产投资增速放缓严重拖累整体投资增长。在国内券商华创证券看来，现有稳增长政策的力度尚不足以使经济完全摆脱惯性下滑的风险，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。
该券商在最新报告中并指出，资金端的紧缩是造成地产投资活动降速的主因，而为防止房地产行业对后续经济增长造成更深度的拖累，房地产相关调控政策正步入关键观察窗口期。
华创认为，虽然4月工业环比来看略有回升，且PPI（工业生产者出厂价格指数）环比降幅亦收窄，表明经济下行压力有所减缓，但依然未能摆脱惯性下滑的趋势，企稳回升的动力不足。
“从近期电厂煤耗、钢材价格等高频工业品量价数据来看，进入5月后上述疲弱的态势还在延续，”华创称，近阶段曾多次强调“目前的稳增长紧迫性较去年二季度末更甚，政策力度亦将大于去年”，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。
该券商指出，地产行业景气度的急转直下继续对投资形成冲击的同时，基建投资对地产投资下行的对冲力度不足，4月财政投放的减速可能延缓了基建项目启动和施工的节奏。
“但是，在一系列微刺激政策下，4月信贷投放中的中长期贷款比重已经出现了明显上升，预计后期基建投资对经济的支撑力度将逐渐增强，”报告称。
华创指出，由于商品房销量持续下滑、同业非标业务压缩和银行对开发贷的谨慎，4月房地产开发到位资金累计同比降至4.5%，为2008年11月以来新低。
中国央行副行长刘士余周一主持召开住房金融服务专题座谈会，要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。
虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期：工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，预估为12.2%；1-4月固定资产投资同比增长17.3%，亦低于预估中值的增长17.7%。
其中，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月回落0.4个百分点；房地产开发企业土地购置面积同比下降7.9%，降幅扩大5.6个百分点；全国商品房销售面积同比下降6.9%，销售额下降7.8%。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。