券商观点：中国稳增长紧迫性增强，楼市政策步入关键观察窗口期--华创

路透北京5月14日 - 中国4月工业和投资表现均逊于预期，尤其房地产投资增速放缓严重拖累整体投资增长。在国内券商华创证券看来，现有稳增长政策的力度尚不足以使经济完全摆脱惯性下滑的风险，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。

该券商在最新报告中并指出，资金端的紧缩是造成地产投资活动降速的主因，而为防止房地产行业对后续经济增长造成更深度的拖累，房地产相关调控政策正步入关键观察窗口期。

华创认为，虽然4月工业环比来看略有回升，且PPI（工业生产者出厂价格指数）环比降幅亦收窄，表明经济下行压力有所减缓，但依然未能摆脱惯性下滑的趋势，企稳回升的动力不足。

“从近期电厂煤耗、钢材价格等高频工业品量价数据来看，进入5月后上述疲弱的态势还在延续，”华创称，近阶段曾多次强调“目前的稳增长紧迫性较去年二季度末更甚，政策力度亦将大于去年”，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。

该券商指出，地产行业景气度的急转直下继续对投资形成冲击的同时，基建投资对地产投资下行的对冲力度不足，4月财政投放的减速可能延缓了基建项目启动和施工的节奏。

“但是，在一系列微刺激政策下，4月信贷投放中的中长期贷款比重已经出现了明显上升，预计后期基建投资对经济的支撑力度将逐渐增强，”报告称。

华创指出，由于商品房销量持续下滑、同业非标业务压缩和银行对开发贷的谨慎，4月房地产开发到位资金累计同比降至4.5%，为2008年11月以来新低。

中国央行副行长刘士余周一主持召开住房金融服务专题座谈会，要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。

虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期：工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，预估为12.2%；1-4月固定资产投资同比增长17.3%，亦低于预估中值的增长17.7%。