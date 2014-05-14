中国大豆：国家临时存储大豆周二竞价销售成交率高逾92%--国家粮油信息中心

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透北京5月14日 - 中国国家粮油信息中心称，周二举行的国家临时存储大豆竞价销售交易会实际成交率达到92.05%，成交均价4,322元人民币/吨。
市场分析称，临储竞拍受追捧主要因国产大豆减产，且大量转为临时储备，市场供给紧张。
本次交易会计划销售2010年大豆300,016吨，实际成交276,168吨。
分省成交情况，内蒙古计划销售大豆72,522吨，实际成交48,675吨，成交率67.12%；吉林计划销售大豆27,381吨，全部成交；黑龙江计划销售大豆200,113吨，实际成交200,112吨，成交率99.99%。
国家粮油信息中心指出，近日黑龙江地区食用大豆收购价格在4,800-4,900元/吨，由于货源稀少，收购量不大，油厂收购报价在4,250-4,300元/吨，收购价格偏低，有价无市，当前油厂多数因缺原料停产。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。