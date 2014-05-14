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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 11:24 BJT

中国大豆：国家临时存储大豆周二竞价销售成交率高逾92%--国家粮油信息中心

路透北京5月14日 - 中国国家粮油信息中心称，周二举行的国家临时存储大豆竞价销售交易会实际成交率达到92.05%，成交均价4,322元人民币/吨。

市场分析称，临储竞拍受追捧主要因国产大豆减产，且大量转为临时储备，市场供给紧张。

本次交易会计划销售2010年大豆300,016吨，实际成交276,168吨。

分省成交情况，内蒙古计划销售大豆72,522吨，实际成交48,675吨，成交率67.12%；吉林计划销售大豆27,381吨，全部成交；黑龙江计划销售大豆200,113吨，实际成交200,112吨，成交率99.99%。

国家粮油信息中心指出，近日黑龙江地区食用大豆收购价格在4,800-4,900元/吨，由于货源稀少，收购量不大，油厂收购报价在4,250-4,300元/吨，收购价格偏低，有价无市，当前油厂多数因缺原料停产。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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