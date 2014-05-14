更新版 2--中国汇市：人民币即期近收平，客盘结购汇力道相对均衡

* 人民币即期近收平 * 中间价续创逾八个月新低 * 客盘结购汇相对均衡 * 短期双向波动可能性大 (更新收盘报价) 路透北京5月14日 - 中国人民币兑美元 周三近收平，盘中围绕上日收盘价双 向波动，并一度触及一周高点。受隔夜美元指数影响，中间价继续刷新逾八个月新低。 交易人士称，监管层在打击套利交易之后，汇市客盘结购汇比较均衡，双向波动趋势明 显，未出现明确的趋势性走势。 中间价走势主要受隔夜美元指数影响，而客盘交易主导汇价走势。受昨日收盘前一波强 结汇影响，隔夜做多美元头寸较重，然今日早盘初期仍是结汇主导，引发一波隔夜美元多头 的止损行情，不过在触及6.2230元高点后，客盘购汇再次出击，令早盘升幅收窄。 “感觉市场没有明确的方向，双向波动行情，（美元）比较低的时候客盘就会出来购汇 ，高的时候就结汇，...客户现在反应更灵敏，专业和快捷了。”一外资行交易员称。 一股份制行交易员指出，前期监管层着力打击套利后，客盘的结购汇就日趋均衡，感觉 市场短期仍在区间震荡，汇价在达到6.24左右时，就有结汇出来，在6.22左右时就有购汇出 来，客盘力量相当均衡，市场就“上下乱动”。 上述外资行交易员亦称，在经历本轮人民币贬值行情后，客盘对汇价反应更加灵敏，操 作频率加快，反应迅速，购汇和结汇之间的转换也很快，市场没有明确的趋势方向。 交易员指出，短期内市场可能小幅区间波动，美国施压人民币汇率加上乌克兰等国际局 势不稳会对人民币汇率形成冲击，但中国监管层不会允许汇价出现剧烈波动，而市场对央行 的这一意图的把握也很一致。 全球汇市方面，欧元周三兑美元持稳在五周低点上方一点，部分市场人士称，欧元受助 于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2289 6.2291 0.00% 中间价 6.1653 6.1636 -0.03% 成交额 164亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.11% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 108 6.2230 6.2338 2014年来即期升贬值幅度 -2.81% 1年期美元/人民币掉期升水 655 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.2335/85 6.237 CNH即期 6.2283/89 6.2335 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 吴云凌/杨淑祯)