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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 11:43 BJT

澳新汇市：澳元兑欧元触及六个月高位，兑美元走坚

澳洲政府周二公布预算案，澳元几无反应，因为多数内容已在前几周外泄。

今日影响走势最大因素为欧元，欧元承压，因一篇媒体报导称，如有必要，德国央行愿意在下个月支持欧洲央行推出刺激措施。

欧元/澳元 跌至1.4605澳元，为11月以来最低。

欧元/新西兰元 最新报1.5857新西兰元，接近上周触及的一个月低点1.5863。

新西兰元兑美元 走坚报0.8642美元，盘初为0.8631，上周曾触及两年半高点0.8779。(完)

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