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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 11:54 BJT

《全球市场》亚股上涨，欧元受ECB扩大宽松预期冲击而低荡

欧元承压扶助支撑美元指数 。美元指数日内微跌至80.051，但仍距离周二所及五周高位80.180不远。

美元兑日圆 微跌约0.1%至102.17日圆，周二曾升至5月2日以来最高位102.35。

大宗商品市场方面，美国原油期货 涨约0.3%至每桶101.96美元，周二曾触及两周高点，因市场预期美国上周原油库存料降至纪录低位。

现货金 微升至每盎司1,293.20美元。(完)
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