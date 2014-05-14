中国能源：在运核电机组总数达20台，总装机容量1,807万千瓦

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透北京5月14日 - 新华社周三报导，中国广核集团通报其下属的红沿河核电站2号机组具备商业运营主要条件。至此，中国在运核电机组总数达到20台，总装机容量达1,807万千瓦。
中国广核集团称，位于辽宁的红沿河核电站一期工程采用的CPR1000核电技术，是该集团在大亚湾、岭澳核电站一期基础上形成的具有自主品牌的改进型压水堆技术，技术安全、成熟、可靠。据统计，红沿河核电站一期工程综合国产化率达到80%。
红沿河核电站2号机组于2008年3月28日开工建设，2013年11月23日首次并网发电。
目前，中广核在运核电机组达11台，总装机容量达到1,161.8万千瓦，占中国大陆在运总装机容量的64%；在建核电机组13台，总装机达1,550.2万千瓦，占中国大陆在建总装机50.6%。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。