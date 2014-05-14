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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 11:58 BJT

中国能源：在运核电机组总数达20台，总装机容量1,807万千瓦

路透北京5月14日 - 新华社周三报导，中国广核集团通报其下属的红沿河核电站2号机组具备商业运营主要条件。至此，中国在运核电机组总数达到20台，总装机容量达1,807万千瓦。

中国广核集团称，位于辽宁的红沿河核电站一期工程采用的CPR1000核电技术，是该集团在大亚湾、岭澳核电站一期基础上形成的具有自主品牌的改进型压水堆技术，技术安全、成熟、可靠。据统计，红沿河核电站一期工程综合国产化率达到80%。

红沿河核电站2号机组于2008年3月28日开工建设，2013年11月23日首次并网发电。

目前，中广核在运核电机组达11台，总装机容量达到1,161.8万千瓦，占中国大陆在运总装机容量的64%；在建核电机组13台，总装机达1,550.2万千瓦，占中国大陆在建总装机50.6%。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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