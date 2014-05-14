中国能源：在运核电机组总数达20台，总装机容量1,807万千瓦

路透北京5月14日 - 新华社周三报导，中国广核集团通报其下属的红沿河核电站2号机组具备商业运营主要条件。至此，中国在运核电机组总数达到20台，总装机容量达1,807万千瓦。

中国广核集团称，位于辽宁的红沿河核电站一期工程采用的CPR1000核电技术，是该集团在大亚湾、岭澳核电站一期基础上形成的具有自主品牌的改进型压水堆技术，技术安全、成熟、可靠。据统计，红沿河核电站一期工程综合国产化率达到80%。