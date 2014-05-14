更新版 1-新债招标：二级走弱但中国七年续发国债收益率略低，需求相对稳定

* 二级走弱但七年续发国债收益率稍低预期

* 1.79的投标倍数，属正常发行量中性水平

* 仅获0.5亿元追加认购，最终发行280.5亿元 (新增市场评论及公告等内容)

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券走弱，但在相对稳定的需求支撑下，稍早招标的七年期续发国债收益率略低于预期，近1.8倍的投标倍数，则属于正常发行量下的中性水平。

财政部公告，上午招标的七年期续发国债，发行价格102.25元。在280亿元人民币招标量的基础上，获得0.5亿元的追加认购，最终发行量为280.5亿元。

华南一银行交易员称，在早盘二级市场收益率有所上行情况下，本次续发国债收益率稍低于预期，而投标倍数中规中矩，基本需求还算稳定。“这种债一般就是银行投资户拿了。”

业内人士并透露，今日续发国债对应中标收益率为4.0402%，边际中标收益率4.0882%，首场投标倍数1.79倍。此前市场预测均值为4.07%，预测区间3.98%-4.15%。

另外，今日续发行的七年期国债，加权收益率低于二级水平，唯幅度有限。

本次续发国债的标的券140006的最新中债估值 为4.0800%；银行间市场固息国债到期收益率曲线 中，七年期品种最新报在4.0840%。

近一段时间以来，受益于较高的绝对收益，一级市场金融债发行多好于国债，结果经常大幅低于二级市场。

交易员并透露，一级半(上市前交易)市场上，该期债最新报价在4.08%甚至以上，不佳市况所造成的压力仍有体现。

今日招标新债为财政部今年第六期国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标结束至5月19日进行分销；5月21日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。