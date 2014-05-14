台湾债市：RP利率仍持稳但区间高位成交稍增，公债交割略见资金波动

路透台北5月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致稳于区间之内，区间高位成交比重略增。交易员表示，今日有公债交割、明日有金融债将交割，造成投信基金被赎回，并与券商提前解约；只不过货币市场资金充裕，银行适时补充券商银弹，利率稳于区间之内。

今日发行10年期103/6期增额发行公债，金额300亿台币；而明日则有富邦银行金融债交割100亿台币。

他们指出，公债交割或许只是原因之一，更多的是明日富邦银行的百亿台币金融债将交割，此期金融债主要是寿险为买盘，大型寿险公司赎回了基金，迫使投信只能向券商提前解约。

“投信到期不续做，或者提前解约。我今天就库存上升一点，不考虑提高利率。”一位大型票券商交易员说。

他并表示，债券附买回市场利率一旦调高后，想再压低非常困难，因此宁愿拉高库存也不愿走利率上扬的路。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均与上日相同，不过区间高位成交较上日为多。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，皆同上日。