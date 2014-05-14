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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 12:10 BJT

《全球汇市》欧元/美元徘徊五周低点附近，英镑观望央行报告

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3717 1.3702 +0.11 -0.20 1.3745

美元/日圆 102.17 102.25 -0.08 -2.97 105.30

欧元/日圆 140.15 140.10 +0.04 -3.16 144.73

美元/瑞郎 0.8884 0.8900 -0.18 -0.49 0.8928

英镑/美元 1.6851 1.6825 +0.15 +1.78 1.6556

美元/加元 1.0905 1.0902 +0.03 +2.68 1.0620

澳元/美元 0.9392 0.9357 +0.37 +5.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8657 0.8624 +0.38 +5.50 0.8206

澳元/日圆 95.980 95.680 +0.31 +2.27 93.850

新西兰元/日圆 88.450 88.180 +0.31 +2.36 86.410

英镑/日圆 172.18 172.04 +0.08 -1.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0845 1.0837 +0.07 -0.03 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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