路透基点：屈臣氏获得约20家银行约200亿港元承贷--TRLPC

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，和记黄埔旗下屈臣氏计划筹措150亿港元的银团融资，以偿付股东贷款，目前已有约20家银行做出承诺，承贷规模约200亿港元(25.8亿美元)。
除了稍早报导的四家牵头行兼簿记行外，还有16家银行以同样的价码参贷。这16家银行包括：澳新银行、中国银行香港分行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、加拿大帝国商业银行、花旗、法国东方汇理银行、ING Bank、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、华侨银行、苏格兰皇家银行、三井住友银行、渣打银行和大华银行。之前的四家银行为美银美林、星展银行、高盛和汇丰。
消息人士称，可能还有几家银行参贷。最早料本周签署协议。
据消息人士，该交易规模可能不会提高。
就在一个月之前，屈臣氏刚把部分股权授予新加坡投资者淡马锡控股。
和黄曾在3月时表示，出售股权所得的部分资金将用于向股东派发特别股息。
这项150亿港元的三年期子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点，为今年香港市场定价最低的贷款之一。
银行需最低承贷10亿港元以上才可获得115个基点的综合收益，费用是90个基点。
消息人士称，贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入，由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和黄来担保。
屈臣氏由亚洲首富李嘉诚拥有，此前曾考虑上市。李嘉诚在3月表示，未来两到三年间可能进行首次公开招股(IPO)。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
================== 今日重要政经消息================= 4月27日（周四） 中国平安公布首季业绩。 青岛啤酒股份公布首季业绩。 中煤能源公布首季业绩。 上海石油化工股份公布首季业绩。 中石化油服公布首季业绩。 安徽皖通高速公路公布首季业绩。 中国中车公布首季业绩。 广发证券公布首季业绩。 万科企业公布首季业绩。 中集集团公布首季业绩。 招商银行公布首季业绩。 大众公用公布首季业绩。 复星医药公布首季业绩。 长城汽车公布首季业绩。 丽珠医药公布首季业绩。 上海医药公布首季业绩。 四川成渝高速公路公布首季业绩。 万洲国际公布首季业绩。 中国建设银行公布首季业绩。 中石油公布首季业绩。 中石化公布首季业绩。 中海油公布首季营运数据。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74