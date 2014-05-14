中国企业：信达或成债权资本市场常客，因经济放缓带来业务发展良机

中国国内第一宗债务违约发生在3月，当时亏损累累的上海超日太阳能科技股份有限公司无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

Yao指出，目前时机对信达最为有利，因为经济放缓提供买入机会，而中国政府的干预会阻止不良债务像滚雪球一样越积越多，最后引发系统性问题。

但经济放缓也意味着信达的融资需求只会越来越大，因为实现投资收益需要更多时间，即便不良债务的增长让购买成本处在最低位。

信达当前的不良债务持有时间约为两年，分析师估计其购买成本大致为票面价值的30%，处于行业内的低水准，这得益于中国财政部的支持。

“信达的资金需求将会上升，同时其资金来源发生整合，”一家不良债务基金的香港合伙人称。

他表示，中国信托行业的调整将提高机构对中小企业贷款的参与，由此使债务定价更为精准。

“消费者目前通过信托产品向这些企业提供资金。他们并不是合适的投资群体，因为他们对投资条款以及定价都不够精通。”

根据发债说明书，2013年底信达的不良债务资产总值为1,170亿元人民币(190亿美元)，2011年时为170亿元。

作为融资一方，信达已经尝试降低对银行间融资和央行的依赖度。

“购买银行不良贷款时，与其向这些银行融资，还不如去海外筹资更明智些，可以减少利益冲突，”三菱UFJ证券亚洲信贷研究主管Oscar Chow表示。

信达从央行的借款已经大幅下降，占融资总额的比重从2011年时的11.4%降至仅2%--符合加强以市场为导向定价机制的政府目标。

2013年底，信达总负债中约有60%依靠银行融资，52%左右的债务期限不足一年。

“其中会产生道德风险，政府在强调进一步注重市场规律的同时，不能继续对所有企业都给与支持，”独立研究机构CreditSights驻新加坡的分析师David Marshall说。

一方面，信达希望在经济放缓时以市场利率筹集更多资金，并扩张自己的资产负债表，这显示了其商业头脑。同时市场观察人士认为，只要该公司不去进一步趟非金融债这潭浑水，就能继续受益。非金融债系指金融行业以外的实体提供的资金。

“(信达的)业务模式已经从政府提供资金转变为依靠银行融资。目前公司正逐步摆脱对商业银行资金的依赖，其目标是以相对便宜的价格购买资产，为股东带来优厚的股东权益报酬率(ROE)。”Chow说。

“只要该公司保持谨慎，以合理的价格买入，就将在景气下滑经济放缓期间受益。(完)