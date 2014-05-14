中国货币市场：主要回购利率小幅波动，财税缴款在即但预期谨慎乐观

路透北京5月14日 - 中国银行间资金市场周三主要质押式回购加权利率 小幅波动，三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前市场流动性尚平稳，下周起受财税缴款等扰动会明显一些，市场预期谨慎乐观，21天期以上资金供不应求。
“资金还好，适度平稳，”一国有银行交易员称，“14天以内的资金都是敞开供给，21天以上期限的供给就比较一般了，需求还是挺旺的。市场对月底还是有担心，主要是财政缴款。”
他进一步指出，并不认为财税缴款会带来特别大的问题，不过，虽然预计未来公开市场会净投放扶助，然4,000-5,000亿元人民币的税款上缴，注定还是会造成时点冲击的。此外，有望即将重启的新股IPO(首次公开发行)或叠加边际冲击，还是要引起注意。
根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3735 2.3543 +1.92
七天 3.2054 3.1815 +2.39
14天 3.1968 3.2254 -2.86
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1250 2.8750 +25.00
七天 3.4600 3.4750 -1.50
14天 3.4750 3.3500 +12.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3700 2.3530 +1.70
七天 3.2400 3.1813 +5.87
14天 3.2234 3.2500 -2.66
Shibor
其中:隔夜 2.3666 2.3500 +1.66
七天 3.2360 3.1810 +5.50
三个月 5.3198 5.3414 -2.16
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)