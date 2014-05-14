国信期货：沪铜将由短多转向长空，5月中下旬铜市供需格局转变

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
以下内容节选自5月14日的《期货日报》：
5月以来，沪铜5月合约大幅飙升，远月合约则走势相对缓和，合约价差显着拉大，而随着现货高升水受持货商逢高抛售及进口铜流入而缓解，笔者认为，本轮沪铜反弹恐成强弩之末，由于消费旺季临近尾声，5月中下旬铜市或将再次迎来供需格局转变，二季度沪铜将由短多过渡到长空。
近阶段，国内短期现货供应紧张的背景下，铜价反弹逐步收复3月以来的失地，同时合约结构呈现明显的反向市场特征，近月合约涨幅高于远月合约。截至5月13日收盘，沪铜1405与沪铜1408价差扩大至2300元/吨左右，为近几年来罕见。(完)
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