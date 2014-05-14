路透基点：九家银行将参与深圳地铁集团449.5亿元贷款案第二轮竞标

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点报导，深圳市地铁集团有限公司发表声明称，已经确定九家银行有资质参加该公司至多449.5亿元人民币(72.2亿美元)银团贷款的第二轮竞标，这笔贷款用于深圳地铁线路建设以及购买列车。
这九家银行包括：中国农业银行深圳分行、北京银行深圳分行、中国银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国建设银行深圳分行、国家开发银行深圳分行、华夏银行深圳分行、中国工商银行深圳分行、平安银行深圳分行。
一如此前报导，该融资案包括127亿元人民币贷款用于地铁7号线的建设，112亿元人民币用于地铁9号线建设，167亿元人民币用于地铁11号线建设，43.5亿元人民币用于购买列车。
深圳市国有资产监督管理委员会在之前的声明中称，12家有资质的银行已经就本案提交首轮标书。这些银行包括：中国农业银行深圳分行、北京银行深圳分行、中国银行深圳分行、交通银行深圳分行、上海银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国建设银行深圳分行、国家开发银行深圳分行、中国光大银行深圳分行、华夏银行深圳分行、工商银行深圳分行、平安银行深圳分行。
2013年1月，中国建筑工程总公司筹集92亿元人民币五年定期贷款，用于建设深圳地铁9号线。中信银行和中国进出口银行担任牵头行，利率为中国人民银行指标利率的100%。
2012年12月，中国中铁公司敲定150亿元人民币五年定期贷款案，用来支持深圳地铁11号线的建设。当时也由中信银行和中国进出口银行担任牵头行，利率为中国人民银行指标贷款利率的100%。(完)
(编译 王兴亚；审校 石冠兰)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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