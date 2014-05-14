路透基点：珠海城建签署17亿元人民币贷款协议，用于有轨电车建设

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据珠海市国资委发布的声明，珠海城市建设集团有限公司已签署17亿元人民币(2.73亿美元)融资协议，用于珠海现代有轨电车1号线首期工程建设。
声明称，这项贷款由中国国家开发银行牵头，珠海华润银行和兴业银行珠海分行参贷。
协议于4月18日签署。
据珠海城市建设有限公司网站，现代有轨电车1号线首期工程位于珠海香洲区，全长8.43公里。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。