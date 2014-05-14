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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 12:30 BJT

路透基点：珠海城建签署17亿元人民币贷款协议，用于有轨电车建设

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据珠海市国资委发布的声明，珠海城市建设集团有限公司已签署17亿元人民币(2.73亿美元)融资协议，用于珠海现代有轨电车1号线首期工程建设。

声明称，这项贷款由中国国家开发银行牵头，珠海华润银行和兴业银行珠海分行参贷。

协议于4月18日签署。

据珠海城市建设有限公司网站，现代有轨电车1号线首期工程位于珠海香洲区，全长8.43公里。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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