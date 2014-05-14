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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 12:19 BJT

期货日报：期指合约持仓显示目前多空僵持

以下内容节选自5月14日的《期货日报》：

周二大盘横盘整理，盘中大部分时间振荡走低，尾盘跌幅收窄，沪深300指数收盘下跌0.24%，成交较前日萎缩。期指尾盘减仓下行，同时全天期现价差回落，反映短多离场迹象明显。收盘期指总持仓与前日几乎持平，仅略微减少704手，仍居146919手的历史高位。IF1405合约持仓量减少9080手至51101手，下月合约IF1406增仓7297手至65040手。目前距离IF1405合约交割仅余三个交易日，而持仓仍属历史偏高水平，预计未来数日盘面仍以振荡偏空为主。

　　根据中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓情况。汇总后的三合约前20名净空头寸再度小幅增加393手至21884手，继续创下历史最高水平。从多空持仓来看，双方均有减持，但多方减持数量略大于空方。IF1405合约和IF1406合约的净空头寸一减一增，显示空方在移仓方面更加主动。多空持仓之比从前值82.17%回落至81.71%，是两个月来的最低水平，短线不太乐观。近期净空头寸和对应合约的持仓之比值有重新抬升的趋势，尤其是3月以来，20日移动平均水平持续走高，显示套保力量有明显增加趋势。

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