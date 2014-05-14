期货日报：期指合约持仓显示目前多空僵持

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
以下内容节选自5月14日的《期货日报》：
周二大盘横盘整理，盘中大部分时间振荡走低，尾盘跌幅收窄，沪深300指数收盘下跌0.24%，成交较前日萎缩。期指尾盘减仓下行，同时全天期现价差回落，反映短多离场迹象明显。收盘期指总持仓与前日几乎持平，仅略微减少704手，仍居146919手的历史高位。IF1405合约持仓量减少9080手至51101手，下月合约IF1406增仓7297手至65040手。目前距离IF1405合约交割仅余三个交易日，而持仓仍属历史偏高水平，预计未来数日盘面仍以振荡偏空为主。
根据中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓情况。汇总后的三合约前20名净空头寸再度小幅增加393手至21884手，继续创下历史最高水平。从多空持仓来看，双方均有减持，但多方减持数量略大于空方。IF1405合约和IF1406合约的净空头寸一减一增，显示空方在移仓方面更加主动。多空持仓之比从前值82.17%回落至81.71%，是两个月来的最低水平，短线不太乐观。近期净空头寸和对应合约的持仓之比值有重新抬升的趋势，尤其是3月以来，20日移动平均水平持续走高，显示套保力量有明显增加趋势。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。