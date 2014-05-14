期货日报：期指合约持仓显示目前多空僵持

根据中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓情况。汇总后的三合约前20名净空头寸再度小幅增加393手至21884手，继续创下历史最高水平。从多空持仓来看，双方均有减持，但多方减持数量略大于空方。IF1405合约和IF1406合约的净空头寸一减一增，显示空方在移仓方面更加主动。多空持仓之比从前值82.17%回落至81.71%，是两个月来的最低水平，短线不太乐观。近期净空头寸和对应合约的持仓之比值有重新抬升的趋势，尤其是3月以来，20日移动平均水平持续走高，显示套保力量有明显增加趋势。