中国债市动态：现券调整持续曲线陡峭化上移，仍将蓄势待转强契机

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透上海5月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券延续技术性调整，一级市场降温令二级市场暂失重要推动力，随着市场情绪逐渐冷却，不少获利盘现身，长期金融债在连续调整后，已基本将上周五的收益率跌幅抹去，曲线陡峭化上移较为明显。
而临近中午有七年国债的续发行招标，亦令市场观望气氛较浓，不过从盘中观察，买卖盘基本上相对平衡，表明仍有不少机构对后市预期乐观。
市场人士并指出，尽管经济基本面仍无起色，资金面也持续宽松，但短期内货币政策仍无大幅放松的迹象，而且在资金价格未再下台阶前，现券收益率向下拓展的空间亦受限，短期内债市料仍将蓄势待转强契机。
“长的上的更多些，10年金融债5.20%了，感觉上有人出有人收，”上海一银行交易员称。
他并谈到，七年续发国债的定位比预期稍低，但投标倍数一般，结果出来后，IRS稍有回落，但现券变化不大，而该期国债在随后的一级半市场上则显差强人意，”这个券现在4.08%given返(卖出价返手续费)。“
业内人士透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发固息国债，中标收益率为4.0402%，低于此前4.07%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为4.0882%，投标倍数为1.79倍。
剩余期限约9.91年的固息国开债140211最新成交对应收益率 为5.18%，上日尾盘为5.13%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报93.044元，较上日结算价跌0.132元，或0.14%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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