中国债市动态：现券调整持续曲线陡峭化上移，仍将蓄势待转强契机

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券延续技术性调整，一级市场降温令二级市场暂失重要推动力，随着市场情绪逐渐冷却，不少获利盘现身，长期金融债在连续调整后，已基本将上周五的收益率跌幅抹去，曲线陡峭化上移较为明显。

而临近中午有七年国债的续发行招标，亦令市场观望气氛较浓，不过从盘中观察，买卖盘基本上相对平衡，表明仍有不少机构对后市预期乐观。

市场人士并指出，尽管经济基本面仍无起色，资金面也持续宽松，但短期内货币政策仍无大幅放松的迹象，而且在资金价格未再下台阶前，现券收益率向下拓展的空间亦受限，短期内债市料仍将蓄势待转强契机。

“长的上的更多些，10年金融债5.20%了，感觉上有人出有人收，”上海一银行交易员称。

他并谈到，七年续发国债的定位比预期稍低，但投标倍数一般，结果出来后，IRS稍有回落，但现券变化不大，而该期国债在随后的一级半市场上则显差强人意，”这个券现在4.08%given返(卖出价返手续费)。“

业内人士透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发固息国债，中标收益率为4.0402%，低于此前4.07%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为4.0882%，投标倍数为1.79倍。

剩余期限约9.91年的固息国开债140211最新成交对应收益率 为5.18%，上日尾盘为5.13%。