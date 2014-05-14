解放军总参谋长房峰辉参观美国航母

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月13日 - 中国人民解放军总参谋长房峰辉周二开始访美，参观了美国加州圣迭戈基地的“罗纳德·里根号”航空母舰。
美国太平洋司令部司令Samuel Locklear陪同房峰辉参观了该核动力航母。
房峰辉周三将参观位于华盛顿的美国国防大学，周四将在五角大楼与美军参谋长联席会议主席邓普西会面。
中国军方高官对包括航母在内的美国军舰并不陌生，中国海军司令吴胜利去年参观了“卡尔·文森号”航空母舰。
房峰辉此行再次显现中美双方加强军事关系的努力，也为双方提供了讨论南海紧张局势的机会。
“他们将在有共识以及有分歧的领域进行探讨，”一名美国官员匿名说道。
“我们不同意他们解决南海问题的一些方式。”
美国国防部长哈格尔上个月访华，并参观了中国唯一的一艘航母“辽宁舰”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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