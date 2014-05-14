版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 12:48 BJT

中港个股：兖州煤业拟担保发行美元高级永续资本证券，为子公司筹资

路透香港5月14日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周三公布，拟担保子公司发行以美元计值的高级永续资本证券，筹资所得款项将转贷予其他附属公司。

兖煤在香港联交所一份声明中称，完成证券发行须取决于市场状况及投资者的意向，建议发行的数额以及条款及条件尚未最终确定。

证券发行人为香港注册的兖煤国际贸易有限公司，是次筹资所得款项将转贷予兖煤的附属公司用作偿还款项、资本支出、营运资金以及一般企业用途。

德意志银行 、瑞银 及瑞信 负责是次发行安排。

兖煤H股早盘收升0.32%，报6.21港元，其A股则跌0.63%，报7.89元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐