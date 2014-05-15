专栏节选：第一大经济体又如何？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 世界银行在重新计算商品和劳务的实际价值后，预估中国将在今年底前超越美国，成为全球第一大经济体。这当然是重要的里程碑，但，这或许也不如我们以为的那么重要。

新的计算方式，系以人民币汇率的购买力平价为基础。购买力平价（purchasing power parity，ＰＰＰ）是用来衡量一个特定国家、固定数额的货币，可以购买的商品和劳务总额，并非只用现行汇率转换成另一个数字而已。比方一千元人民币约等于一六○美元，假设可以付中国大多数城市的一个月房租，却只能在美国支付三天的租金。

若依旧有的计算方式，仅以中国一线城市的一篮子商品和劳务价格为基础，拉高了ＰＰＰ；重新计算的基础，则纳入较多的城市，自然压低了中国的有效生活成本；因此，一千元人民币可以购买更多商品和劳务，总体经济的有效规模也因而扩大。

以购买所有商品和劳务总额，而非拿换算成美元的数字来比较，中国是比较富有。以此来衡量一个国家的财富较为合理，毕竟换算成美元后的ＧＤＰ中，其实只有一小部分的产出是需要用到美元汇率的。就好像一家公司的总市值，是由每天交易的一小部分股票价格来决定；但若要购并整家公司，价码通常会比总市值高出不少。

不过，我们若要决定由经济力量所衍生出的国力，像是对外采购能力，或是投资武器系统等，这时用换算成美元的传统评估方式或许较为恰当。以前苏联为例，当时许多人担心前苏联的经济会成为美国的竞争对手；但是雷根总统祭出「星战计画」（Star Wars Initiative），让苏联陷入疯狂的军备竞赛，进而有效拖垮苏联经济。

有关第一大经济体的争论，某种程度上仅是幼稚的竞争而已。大型经济体具有孕育创新的优势，因为国内市场够大，企业在创新过程中所投入的资金得以回收。此外，大型经济体在面对经济冲击时，也恢复得较快；美国爆发了自己制造的金融危机后，就展现了迅速复原的能力。

于此同时，军事力量比的也不仅是经济规模而已；美国的正式盟友有五十八个，而与中国较亲密的盟邦，大概不出北韩、伊朗和巴基斯坦等国。

中国在追求经济数据的成就之余，还得进化成一个成熟、负责的国家，才能与其经济规模相匹配。以最基本的生活权利来说，中国就必须打造成一个更适合居住的环境，包括新鲜的空气、乾净的饮用水。若政府漠视这些人类基本权利，不论经济体的规模有多大，最顶尖和最聪明的人才将持续出走海外，也将带走他们所拥有的创新能力。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。