《中国新债预测》进出口行三及五年债利率预测均值4.91%和5.01%

* 招标品种：进出口行3/5年期固息债
* 招标时间：周四(15日)10:00-11:00
* 招标金额：各60亿元
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间：4.85%-5.00%；4.94%-5.10%
* 预测均值：4.91%；5.01%
路透上海5月14日 - 中国进出口银行周四将招标发行三年和五年两期债。路透调查显示，与国债相比，机构对金融债偏好仍在。不过近日二级市场现券收益率上行，令此前乐观情绪有所消退，预计明日新债较二级折让幅度将缩水，两期债预测均值分别为4.91%和5.01%。
本周以来，农发、国开发行了多期金融债，除国开行10年期固息债外，其他品种均明显偏低；今日上午财政部招标的七年续发国债，收益率也略低于预期，需求相对稳定。
华南一券商分析师认为，“二级市场今天五年(金融债收益率)上了不少，一级大幅偏离二级的机会不高了。”
二级市场上，剩余期限约2.9年的国开行固息债140208券最新成交 在4.96%；剩余期限约4.7年的进出口行固息债最新成交 在5.0750%。
不过也有分析师表示，近日二级市场收益率上行，主要和交易户的情绪波动有关。若一级市场配置需求不发生大的变化，明日新债结果仍可能较为乐观。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年和五年上日最新报在4.8915%和4.9723%。
明日招标的两期债为进出口行今年第31和32期金融债，具体招标时间为5月15日10:00-11:00，均采用单一利率中标(荷兰式)方式。
以下为具体发行条款：
第31期 第32期
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发行上限： 60亿元 60亿元
期限/计息方式： 三年固息 五年固息
起息日: 5月19日 5月19日
缴款日： 5月19日 5月19日
分销期： 5月15日-5月19日 5月15日-5月19日
上市日： 5月23日 5月23日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
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(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)