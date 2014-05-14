国际油市：布兰特原油守在109美元上方，受美国库存前景和乌克兰危机支撑

美国原油期货 涨0.36美元，报每桶102.06美元，前一交易日收高1.11美元，创4月24日以来最高结算价。

Astmax商品基金经理Tetsu Emori称，“人们正在关注布兰特原油走势，看是否因俄罗斯、乌克兰及利比亚情势而有供应风险，”

但他补充称，投资者更关注美国方面，该国正进入夏季驾车高峰期，石油需求料上升，这将压低库存。

美国石油协会(API)公布的数据显示，美国原油库存在5月9日止当周增加91.2万桶，库欣库存减少59万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存报告。

俄罗斯表示，欧盟针对13人及两家克里米亚企业的新制裁将把致力解决乌克兰危机的努力付之一炬；俄罗斯并敦促西方国家劝说乌克兰在5月25日总统大选前举行磋商。

利比亚国家石油公司周二表示，利比亚石油产量为每日23.5万桶，但El Sharara大型油田的生产细节则仍不清楚，此前抗议者结束封锁。

一美国高层官员周二表示，伊朗和六大国之间仍有可能在7月20日截止日期前，就伊朗备受争议的核计划达成协议。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻