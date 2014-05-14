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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 07:36 BJT

台股业绩：鸿海第一季净利195.43亿台币，高于市场预期

路透台北5月15日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周三晚间公布，第一季归属母公司业主净利为195.43亿台币。

根据路透I/B/E/S的12位分析师预估，鸿海第一季净利中值为181.8亿台币。

鸿海周三股价收高0.34%，大盘加权股价指数 则收高0.65%。(完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 董永年; 审校 林高丽)
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