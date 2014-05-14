澳洲个股：必和必拓称正评估其Nickel West业务的未来选择

《香港报摘》--信报4月27日
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
路透5月14日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，正在评估其Nickel West业务选择。
该公司称，正在考虑该业务长期前景的各种选择，包括可能出售全部或部分该业务。但该公司还表示，仍在对任何可能举措进行具体分析，也在对其他选择进行评估。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。
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以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74