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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 13:23 BJT

澳洲个股：必和必拓称正评估其Nickel West业务的未来选择

路透5月14日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，正在评估其Nickel West业务选择。

该公司称，正在考虑该业务长期前景的各种选择，包括可能出售全部或部分该业务。但该公司还表示，仍在对任何可能举措进行具体分析，也在对其他选择进行评估。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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