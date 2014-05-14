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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 14:21 BJT

日股业绩：索尼2013/14财年集团营业利润下滑88.3%至265亿日圆

路透5月14日 - 索尼表示：

* 2013/14财年集团营业利润下滑88.3%，至265亿日圆；预计2014/15财年获利增长428.4%，至1,400亿日圆

* 2013/14财年集团净亏1,283.7亿日圆，预测2014/15财年亏损500亿日圆

* 预计2014/15财年智能手机销售量为5,000万部，2013/14财年销量为3,910万部

* 预计2014/15财年PLAYSTATION 3/4销售量为1,700万部，2013/14财年销量为1,460万部

* 预计2014/15财年液晶电视销售量为1,600万台，2013/14财年销量为1,350万台

* 预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为103日圆，2013/14财年为100.2日圆

* 预计2014/15财年欧元兑日圆平均汇率为137日圆，2013/14财年为134.4日圆

* 预计2014/15财年数码相机销售量为800万部，2013/14财年销量为1,150万部 (完)
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