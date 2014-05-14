日股业绩：索尼2013/14财年集团营业利润下滑88.3%至265亿日圆

标题新闻：英国YouGov民调显示，特雷莎梅所在保守党的支持率比工党高16点，差距比其他民调结果要小
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路透5月14日 - 索尼表示：
* 2013/14财年集团营业利润下滑88.3%，至265亿日圆；预计2014/15财年获利增长428.4%，至1,400亿日圆
* 2013/14财年集团净亏1,283.7亿日圆，预测2014/15财年亏损500亿日圆
* 预计2014/15财年智能手机销售量为5,000万部，2013/14财年销量为3,910万部
* 预计2014/15财年PLAYSTATION 3/4销售量为1,700万部，2013/14财年销量为1,460万部
* 预计2014/15财年液晶电视销售量为1,600万台，2013/14财年销量为1,350万台
* 预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为103日圆，2013/14财年为100.2日圆
* 预计2014/15财年欧元兑日圆平均汇率为137日圆，2013/14财年为134.4日圆
* 预计2014/15财年数码相机销售量为800万部，2013/14财年销量为1,150万部 (完)
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路透华盛顿4月26日 - 美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。