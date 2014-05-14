日股业绩：索尼2013/14财年集团营业利润下滑88.3%至265亿日圆

美国政治：国会或延长拨款谈判期限一周，以避免联邦政府停摆

路透华盛顿4月26日 - 美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。