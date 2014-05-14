《路透晚报》--5月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：获利了结打压日经指数收低，JGC获利预估疲弱令股价重挫

日经指数周三下跌，自一周半高点下滑，因投资者对昨日的大涨锁定获利。JGC Corp发布令人失望的获利预估，引发股价重挫。日经指数收低0.1%，报14,405.76点。东证股价指数上涨0.4%，收报1,183.15点。

--中国股市：缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

中国股市沪综指收盘小跌，A股成交额创下近四个月新低。分析师指出，新“国九条”的刺激效应正在逐步弱化，前期超跌反弹的煤炭有色等资源板块出现获利回吐，市场观望气氛回归主流，大盘欲振乏力，呈窄幅整理走势，交投低迷。沪综指收报2,047.910点，跌2.818点或0.14%。

--香港股市：涨1%收于三周高点，地产与银行股继续上行

香港股市触及三周高点，地产与银行股继续上涨。之前中国央行要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率。恒生指数收高1.0%，报22,582.77点，这是4月22日以来的最高点。恒生国企指数 上涨1.4%。

--汇市：欧元持稳在五周低点上方，英镑关注英国央行报告

欧元兑美元持稳在五周低点上方，部分市场人士称，欧元受助于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。受到欧洲央行料将放宽政策的预期心理影响，欧元兑日圆盘中触及两个月低点，0907GMT，欧元兑美元仅上升逾0.1%，报1.3718，兑日圆下跌0.26%，报139.74。

--欧元债市：意大利公债收益率守在纪录低位附近，观望新债发行

意大利公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近，稍晚意大利政府将发行一档长期公债，预料将有不错表现，因市场预期欧洲央行将推出新的刺激措施，刺激了投资人对评级较低公债的需求。意大利10年期公债收益率持稳在2.91%，距离上周的纪录低点2.90%不远。德国两年期公债收益最新报0.11%，为近六周以来最低，因市场押注ECB料放宽货币政策。

--国际油市：布兰特原油处109美元上方，受美国库存前景和乌克兰危机支撑

布兰特原油期货持于每桶109美元上方，接近两周高点，受助于美国原油库存下滑的预期、乌克兰局势恶化，以及其他供应中断的可能性。0900GMT，布兰特原油期货上扬0.44美元至每桶109.68美元。美国原油期货涨0.37美元，报每桶102.07美元。

--金属期市：伦敦期镍脱离27个月高位，期铜回升

伦敦期镍下跌，在三日内上涨逾15%后暂失上涨动力。与此同时伦敦期铜向两个月高位回升，尽管涨势看似不会很长。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1%，报每吨6,915美元。LME三个月期镍下滑1.33%，报每吨20,720美元，上日曾触及2012年2月以来高位21,625美元。。

--全球金市：黄金受乌克兰局势升级推动小升，铂金和钯金续涨